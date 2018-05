Svendborg: Op igennem 90'erne var orkestreret Ok Nok Kongo toneangivende nationalt i en grad, der gav genlyd internationalt. Gruppen var en del af den smeltedigel af moderne balstyrisk jazz i fusion med både world og klassisk, som opstod på den københavnske scene det årti. Torsdag aften den 31. maj besøger Ok Nok Kongo Giant Steps i Svendborg. Koncerten er tilrettelagt af saxofonist og kapelmester Thomas Agergaard. Han har spillet med førende jazzmusikere både fra Norden og det øvrige Europa samt med amerikanske musikere og har modtaget flere priser for sine udgivelser og kompositioner, som ofte er at finde på tværs af genre, form og kunstnerisk udtryk. Orkesteret består i øvrigt af Mikkel Ploug på guitar, Kasper Tranberg på trompet, Nils Davidsen på bas og Martin Andersen på trommer. Koncerten finder sted på Arne B klokken 20. (gedde)