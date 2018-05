Man kan godt blive Eurojackpot-millionær uden at ramme fem vindertal og to stjernetal, der skal til for at vinde førstepræmien. Det finder en heldig fynbo snart ud af.

En kupon, som er købt i Spar i Rynkeby har fem rigtige og et stjernetal, og det udløser andenpræmien, som giver 14.735.055 kroner til indehaveren af kuponen.

Hvem den heldige vinder er, er stadig uvist, da vedkommende ikke har meldt sig til Danske Spil endnu.