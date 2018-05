Glisholm Sø, syd for Syddansk Universitet, er mere end blot et smukt syn. Den er nemlig en såkaldt regnvandssø, som skal forhindre, at Lindved Å får for meget vand ved kraftig nedbør.

Regnvandssøen er etableret af Vandcenter Syd i samarbejde med Odense Kommune, og søen er netop kåret som en af de bedste 100 klimaløsninger i Danmark. Det er Realdania og tænketanken Sustainia, der udgiver Klima 100-publikationen med 100 af de bedste klimaløsninger fra landets kommuner.

"Glisholm Sø er et godt eksempel på, hvordan Vandcenter Syd arbejder på at klæde byen på til fremtidens klima, der byder på mere og kraftigere regn. Søen fungerer som regnvandsbassin, der opsamler regnvand fra nærområdet for at forebygge oversvømmelser - og samtidig fungerer søen og dens omgivelser som et rekreativt naturområde", skriver Vandcenter Syd i en pressemeddelelse.

Ud over at Glisholm Sø opsamler nærområdets regnvand, så det ikke løber ud og oversvømmer Lindved Å, er der samtidig i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening anlagt fugleøer og vådområder, der skal tiltrække forskellige fuglearter.

Formålet med kåringen i Klima 100 er at synliggøre de mange grønne ideer og løsninger, som findes i Danmark, for derved at inspirere til endnu flere. Med de 100 udnævnelser giver Klima 100 et skulderklap til de kommuner, der går forrest med klimatilpasning. I alt 20 projekter er blevet udvalgt i Region Syddanmark.

Klima 100 er udarbejdet af tænketanken Sustainia, der med input fra den grønne tænketank Concito og et ekspertpanel har stået for vurdering og udvælgelse af klimaløsningerne. Ekspertpanelet består blandt andet af repræsentanter fra Danmarks Tekniske Universitet, Climate-KIC og Nationalt Center for Miljø og Energi.