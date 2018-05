Carl Hansen & Søn har samlet sin produktion i Gelsted med 252 ansatte og har netop præsenteret et rekordregnskab. Lokaludvalgsformanden i Gelsted håber, at virksomhedens succes og tilstedeværelse smitter af på lokalområdet.

Gelsted: Med en rekordomsætning for 2017 på lidt mindre end en halv milliard kroner fristes man til at spørge, om den succes, som Carl Hansen & Søn oplever, smitter af på det lokalområde, hvor møbelvirksomheden har slået sig ned?

Formanden for Gelsted Lokaludvalg, Kathrine Siem, er ikke i tvivl:

- Vi ser på deres tilstedeværelse (i området, red.) med meget stor betydning, og jeg oplever i hvert fald, at folk er glade for, at de er her, ligesom vi i lokaludvalget gør, hvad vi kan, for at det kan gavne byen, siger hun og afslører, at man blandt andet har ønsket at sikre Hylkedamsvej for cyklisterne, men af hensyn til Carl Hansen & Søn har droppet tanker om chikaner på strækningen.

Carl Hansen & Søn overtog Gelsted Erhvervspark den 1. januar 2017 og optager i dag 27.000 ud af de i alt 37.000 kvadratmeter på grunden.Ved udgangen af 2018 vil de optage samtlige kvadratmeter, idet de opsagde de øvrige lejere i erhvervsparken tilbage i september 2017 I dag er 252 beskæftiget af virksomheden i Gelsted og kun lidt mere end en håndfuld er bosat inden for postnummer 5591 Gelsted. Møbelvirksomheden omsatte for lidt mindre end en halv milliard kroner i 2017. Det er en stigning på 18 procent med et resultat før skat på 30 millioner kroner - og dermed virksomhedens bedste resultat nogensinde.

- Det ville jo bestemt ikke være hensigtsmæssigt i forhold til dem, fordi de gerne skal kunne få noget tungt trafik igennem der, og der er ingen grund til at lægge flere bom på vejen for dem, når det netop er så stor en virksomhed, vi meget gerne vil beholde i byen, forklarer Kathrine Siem og påpeger, at lokaludvalget i stedet ser på mulighederne for en cykelsti eller noget andet, der ikke er til gene.