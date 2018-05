Der var ikke mere at komme med for AGF i dette forår, da holdet fredag aften gik glip af en plads i kvalifikationen til Europa League.

AGF har vist god form efter vinterpausen i Alka Superligaen, men i fredagens 1-4-nederlag i finalekampen om europæisk fodbold mod FCK i Telia Parken mødte holdet overmagten, mener cheftræner David Nielsen.

- Der var bare ikke mere kaffe på kanden. Længere er den ikke. Vi kom med alt. Spillerne ligger dernede og har fuldstændig udsolgt.

- Jeg har fået alt af dem i det forår her. Vi kan ikke bede om mere. Vi mødte et hold, som har mere kvalitet, end vi har, siger David Nielsen.

Han ærgrer sig over, at det lige netop var FCK, holdet rendte ind i om en plads i Europa League-kvalifikationen.

- Ved alle andre hold har man et fair skud på det i en kamp som den her. Det er noget rigtigt rod at løbe ind i dem, siger David Nielsen.

Efter et kaotisk efterår med dårlige resultater er træneren stolt over klubbens forår, men holdet skal stadig udvikle sig.

- For os har vi haft et godt forår. Det er vi alle sammen rigtig glade for. Spillerne skal have lov til at lade være med at tænke på, hvad der skal ske efter sommeren.

- Vi skal bruge det her som et fundament. Vi har vist, hvad vi kan, og nu skal vi være klar til at lægge på efter sommer, fordi det kræver det også, siger David Nielsen.

Midtbanespilleren Jens Stage, der bar anførerbindet i kampen mod FCK, mener, at holdet har fået rettet op på det dårlige efterår.

- Jeg synes, foråret har været godt, og det prøver jeg at fokusere på i stedet for hele året.

- Jeg går på ferie med en god følelse og tænker, at holdet er blevet stabilt. Det ser ud, som om vi kan præstere på et godt plan. Det håber jeg, vi kan tage med ind i næste sæson, siger Jens Stage.