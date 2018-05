Man kan få svar på mange spørgsmål på Odense Havn i denne weekend. Hvis en eller anden for eksempel engang imellem har spekuleret i, hvorfor Promenadebyen hedder præcis, som den gør, er det fordi personen ikke har været til Havnekulturfestival i Odenses nye bydel. Her promeneres. Op og ned ad havnefronterne langs vandet i fint tøj eller uden. Der er nok at kigge på, hvis ikke de mange eksotiske dufte får én til at følge sin maves intuition efter snart det ene, snart det andet midlertidige, eksotiske køkken.

Havnekulturfestival Havnekulturfestivalen finder sted i weekenden - fra fredag til søndag.Det er 14. gang, festivalen finder sted.



Der forventes omkring 30.000 gæster i løbet af de tre dage.



Der er gratis entré til alle arrangementer på festivalen.



Festivalen åbner om formiddage og slutter ved 23-tiden. Herefter er der for første gang afterparty arrangeret sammen med Storms Pakhus.



Og hvis en eller anden nogensinde har spekuleret i, hvorfor Siloøen hedder, som den gør, er det fordi personen ikke har taget hele turen ud ad Gamle Havnekaj, forbi Odense Havnebad og de tilbagelænede terrasser med folk på første parket, der senere på aftenen kan nyde en solnedgang uden filter. Svaret spejler sig i det stille vand over for Næsbyhoved Skov, men det er også tema for Havnekulturfestivalens åbningstale, der holdes af cirkusartisterne fra gøglerskolen Dynamo Workspace, Gry Lambertsen og Rune Vadstrøm. De holder selv til i siloen på Finlandkaj:

- Har Havnekulturfestivalen mon udspillet sin rolle, når politikerne beslutter at rive siloerne på Siloøen ned, og havnen er ved at være bygget til? Mennesker skaber flow af mennesker, det gør bygninger ikke, og i den optik er spørgsmålet, om havnen kan undvære sin festival, siger de i munden på hinanden, mens hujende 9.-klasse-elever på sidste skoledagsturné blander sig med de øvrige badegæster i Odense Havnebad. Efter uger med afrensning af bassinet når godt tusind mennesker at passere bademesteren på første genåbningsdag, og han forudser endnu flere de følgende, sommervarme majdage.

Varm salsa pumper pludselig ud over Havnepladsen ovenfor, og øvede dansere fra Hips' Dance Studios showhold begejstrer en skov af mennesker.

Der er ikke det, man ikke kan opleve eller købe hernede mellem molerne de kommende dage. Temaet for den 14. festival er mod, og det kan man finde både i kunsten og i oplevelserne, står der i programmet. Her får man svar på mange spørgsmål. Det er lige før, det kræver allermest mod at turde blive væk.