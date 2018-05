Hårslev var ikke helt klar i hoveder og ben i første halvleg af slaget mod ØB. Det var derfor helt efter bogen, at ØB gik foran ved Daniel Hansen og Anders Lønne Kristensen.

-Men vi kom ud med et helt andet udtryk efter pausen, fortæller Hårslevs træner, Gert Wiis, som da også så sit hold udligne. Simon Marcussen og Andreas Myrthu scorede til 2-2 og i den periode havde Hårslev flere muligheder for endda at gå foran. Men i stedet slog ØB til, da Daniel Hansen scorede sejrsmålet på et indlæg med under ti minutter igen.

-Og så formåede vi ikke at lægge trykket til sidst, erkendte Gert Wiis.

AR