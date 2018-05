KFUM lykkedes med at snuppe sejren kort før tid, da de fredag gæstede Ubberud.

I en vigtig kamp for begge hold, var gæsterne nede 2-0 ved halvleg, men formåede at tage de tre point til sidst, da Christian Ebersbach fuldbyrdet sit hattrick.

- Det holdte hårdt. Det var en nervøs præget affære, hvor vi ikke rammer det niveau vi skal og har. Emil Magaard var med et hattrick lige ved at gøre det onde ved os, men vi får rejst os efter at have været bagud pausen. Vores kondition hjalp os, og samtidig har vi noget held, da to Ubberud spillere ramler sammen, så vi bare skal putte den ind over stregen ved den afgørende scoring, udtalte KFUM holdleder Ib Banggaard.

