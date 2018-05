Aarhus Fremad vandt 1-0 over Dalum, der er suget ind i nedrykningsdramaet i 2. division og nu kun er to point over stregen.

Fodbold: Den dårlige udebanestatistik fortsætter for Dalum. Anders Nielsens mandskab led fredag aften det sjette nederlag i syv udekampe i foråret, da Aarhus Fremad vandt 1-0 hjemme på Riisvangen Stadion i nedrykningsspillet i 2. division.

Sejrsmålet faldt 10 minutter efter pausen, da Mike Vestergaard scorede tæt foran mål efter et indlæg. Det skete blot et par minutter efter, at Dalums Alexander Nicolajsen havde sendt et frispark lige over mål fra en position en halv snes meter uden for feltet.

Dalum forsøgte at få udlignet, men Fremad forsvarede sig godt, og de humlebi-stribede aarhusianere var med flere kontrastød tæt på at score til 2-0. Men Dalums målmand, Rasmus Lund, greb godt ind.

I aftenens anden match i nedrykningsspillet spillede AB og Greve uafgjort 0-0. Dermed har Greve på den øverste af de fire nedrykningspladser 22 point, blot to point efter Dalum. Imellem de to hold ligger Brønshøj med 22 point. Brønshøj spiller lørdag en vital match hjemme mod Næsby, der ligger tredjesidst med 20 point.

Dalum har i de næste to runder hjemmekampe mod Hillerød og VSK Aarhus, inden Dalum i sidste runde møder Odder ude.