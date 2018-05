Faaborg: Vil du virkelig gerne vide, hvad der foregår i hovederne på Faaborgs ungdom, så kan den en ny antologi udgivet af Ungdomsskolen Faaborg-Midtfyn være et rigtig godt sted at starte. I den deler fem unge, der har brugt vinteren og foråret på forfatterskole hos Ina Lykke Schmidt og Thomas J. R. Marthinsen, ud af deres inderste tanker.

- Det har været ret grænseoverskridende, indrømmer en af dem, Frederikke Malling Hansen.

- Der er en overvindelse at krænge sig selv ud og dele sine inderste tanker, konstaterer hun.

Fortællingerne kommer tæt på. Hos talentfulde Laura Vigelsø Kjær bogstaveligt talt ned under huden. I en novelle, der minder en del om Edgar Allen Poes mørke univers, "Hamskifteren", er fortælleren et menneske, der er nødt til at skrælle sig egen hud af, for at holde sig selv ud. Det er i det hele taget ret kradse sager, de unge disker op med.

Netop "delingen" vækker anerkendelse hos borgmester Hans Stavnsager, der fredag eftermiddag kastede glans over de unge forfatteres release-party, da tekstsamlingen "Afklædt" blev afsløret:

- Forfattere - og kunstnere i det hele taget - er nogle af de mest gavmilde mennesker. De blotlægger deres inderste og deler det med alverden. Det kræver mod og gavmildhed, sagde han i sin tale.

Hans Stavnsager kender både branchen og det at gå rundt med forfatterdrømme. Hans har selv udgivet en del bøger, dog først og fremmest faglitteratur, og startede sit eget forlag, da han var 18. Desuden har han så stor viden om forfatteren bag bøgerne om Hobitterne og Ringenes Herre, Tolkien, at han tager rundt og giver foredrag om emnet.

Bogen "Afklædt" bærer undertitlen fortællinger fra Faaborgs fremtid. Den ser temmelig dyster ud - at tolke ud fra de overvejende dystopiske tekster: Meteorregn, krig, oprør og opgør og indholdsløs alderdom.

- Arh, beroliger Frederikke Malling Hansen, jeg tror slet ikke, vi ser sort på Faaborgs fremtid. I skriveprocessen har vi bare skullet skrive og gennem de mørke tanker for at komme frem til de lyse. Vi har lavet øjebliksbilleder, der allerede ville se anderledes ud, hvis vi skulle skrive dem om i dag.