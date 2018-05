- Det er ganske usædvanligt, at en lokal kusk laver et hattrick. Det er virkelig en flot præstation. Man kan måske forestille sig, at en som Steen Juul kan gøre sådan noget, men ellers er det sjældent, at vi ser det, sagde han.

Men fredag eftermiddag handlede det tilsyneladende bare om at satse på Ole Bender. Bemærkelsesværdigt var det i hvert fald, at en kusk var så suverænt gående med alle sine heste.

Kusken fra Agedrup, der til daglig er træner ved banen i Odense, førte sine tre heste først over stregen foran et stort publikum.

Og topkusken endte da også som vinder af dagens fjerde løb - efter et tæt opløb, hvor Ambra Godiva viste sig at have flest hestekræfter.

Chefen var i det hele taget godt tilfreds med det sportslige niveau ved fredagens løb, men også med banens nye initiativ, Hverdagsfesten.

Den nye løbsstruktur havde premiere fredag. Den er blevet til, fordi Fyens Væddeløbsbane fik en ekstra pose penge til at lave noget, der var ud over det sædvanlige. Det har direktionen gjort ved at lægge op til, at hverdagsheste - dem, der ikke hører til den absolutte top - kan dyste imod hinanden om en højere præmiesum, end de ville kunne ellers: 25.000.

- Det er ikke hver dag, at de her heste får mulighed for at kæmpe om så meget. Men det har vi gjort for at trække en masse udenbys-kuske med. Og det er lykkedes. For der var 21, der ville være med i dag, og vi har kun plads til 12. Så det har været noget af et trækplaster, sagde Kim Nielsen.

Kravet for at være med, var, at fire af de seneste fem løb, som hestene havde stillet til start i, havde været inden for landets grænser. Hverdagsfesten fortsætter á flere omgange, før hestene til sidst skal løbe om det store beløb.