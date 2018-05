Er du på udkig efter en billet til en af sommerens mange koncerter og musikfestivaler skal du passe ekstra godt på i denne tid, for det vrimler med billethajer, der kun vil lokke penge ud af dig.

Advarslen kommer fra Fyns Politis afdeling for økonomisk kriminalitet, som netop i maj har oplevet et boom af anmeldelser fra borgere, som er blevet snydt.