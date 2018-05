I Hjørring Kommune har man stor succes med at få psykisk syge og sårbare ind på arbejdsmarkedet med hjælp fra Odense-virksomheden Human Recovery. Det gør kommunen som en del af en stor, samlet indsats for at flytte byens arbejdsløse væk fra overførselsindkomster og ind på arbejdsmarkedet.

I den nordjyske by Hjørring arbejder man målrettet for at flytte udsatte, arbejdsløse og psykisk syge ind på arbejdsmarkedet. Over en årrække på fire år fra 2015 til 2018 investerer kommunen 125 millioner kroner i en række indsatser, der skal løfte byens arbejdsløse fra overførselsindkomst til job eller uddannelse. Og resultaterne fra de første år har været så gode, at byrådet i Hjørring Kommune har besluttet at fortsætte investeringen i samme omfang efter 2018. Investeringen handler primært om at skaffe endnu flere hænder. I den forbindelse har kommunen blandt andet investeret i IPS-metoden, hvor Odense-virksomheden Human Recovery har uddannet og løbende vejleder fire medarbejdere fra Hjørring Kommune i IPS-tilgangen. I september sidste år gik IPS-arbejdet for alvor i gang i kommunen, og allerede nu viser de første tal, at metoden virker godt, når psykisk syge og sårbare skal løftes ind på arbejdsmarkedet: I alt var 37 borgere i et IPS-forløb i starten af april. Ud af dem er 13 på nuværende tidspunkt i virksomhedspraktik, mens otte har fået et ordinært job. Og det glæder Torben Birkeholm, der er seniorkonsulent i Hjørring Kommune: - Når vi kigger på vores målgruppe, så fylder folk med psykiske problemer rigtig meget. Det er folk med diagnoser og psykisk sårbare. I den sammenhæng var vi på udkig efter nogle virksomme indsatser, der kunne hjælpe på det område, siger han.

Bedre resultater