Odense-virksomheden Human Recovery er gået sammen med Hans Knudsen Instituttet fra København. Sammen vil de arbejde for at få langt flere psykisk syge i arbejde. Det gør de efter IPS-metoden, som Human Recovery allerede har stor succes med at bruge.

I løbet af de sidste to år har 180 mennesker med sindslidelser eller psykisk sårbarhed været gennem et forløb med den fynske iværksættervirksomhed Human Recovery.

Ud af dem er 57 procent flyttet fra offentlig forsørgelse og ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

Metoden, Human Recovery arbejder efter, hedder IPS, som står for individuelt planlagt job med støtte, og kernen i tilgangen er, at man tager udgangspunkt i det enkelte menneskes ønsker til et arbejde, og derefter finder et jobmatch. Ikke den anden vej rundt.

IPS-metodens syv tilgange IPS-metoden startede i USA i midten af 1990'erne. Tilgangen har siden spredt sig til flere europæiske lande.Herunder Danmark, hvor de første forskningsprojekter om IPS begyndte i 2012. Her deltog Odense-, Frederiksberg- og Københavns Kommune.



Forskningsprojekterne viste, at IPS-tilgangen har en effekt på 50 procent. Dermed kom halvdelen af de mennesker med psykiske udfordringer, som var i IPS-forløb, i beskæftigelse eller uddannelse.



IPS er baseret på syv principper:



1. Målet er beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked.



2. Alle kan deltage. Ingen bliver ekskluderet.



3. Jobsøgning starter hurtigt efter inkludering i programmet.



4. IPS er en integreret del af den psykiatriske behandling.



5. Indsatsen er baseret på IPS-kandidatens egne præferencer og valg.



6. Støtten under beskæftigelse varer så længe, der er behov for det.



7. Vejledning om sociale ydelser og arbejde.

En tilgang, som Human Recovery nu er klar til at brede så langt ud over landkortet som muligt.

Iværksættervirksomheden har nemlig indgået et parløb med organisationen Hans Knudsen Instituttet (HKI) fra København, der har over 100 års erfaring med at hjælpe mennesker ind på arbejdsmarkedet. Sammen har de stiftet virksomheden IPS Center Danmark, der skal tilbyde alle landets kommuner et samarbejde om IPS-forløb.

- Vi vil nå endnu længere ud med det her tilbud om at hjælpe mennesker med psykisk sårbarhed i arbejde. For de har også ret til et godt liv, og det er det, vi er drevet af, siger Lars Olaf Nielsen, der er stifter og indehaver af Human Recovery.

Ifølge ham er det ikke tilfældigt, at det netop blev HKI, virksomheden linkede op med:

- Rent kemi- og værdimæssigt er vi rigtig tæt på hinanden. HKI har i lang tid vist interesse for IPS, fordi de allerede arbejder med den her målgruppe. Så hvis vi kunne konstruere et samarbejde, ville vi kunne nå endnu længere, end vi ville kunne hver for sig, siger han.