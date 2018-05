Man siger, at forandring fryder. Men når det gælder anretningen og serveringen af døgnets buffet med nyheder fra Fyn, så skal forandringer varsles i god tid.

Hvis du har det ligesom jeg, er der nemlig en vis følsomhed over for selv de mindste ændringer i de daglige læserutiner. Derfor vil jeg med et lille døgns varsel forberede dig på, at fyens.dk ikke ligner sig selv, når du åbner sitet tirsdag morgen.

Natten mellem mandag og tirsdag ændrer vi nemlig opbygning og design.

Og selv om vi medieforbrugere er vanedyr, så tør jeg godt love, at der venter noget godt; at forandringen virkelig fryder.

Nyhedssitet er bygget op, så det er langt nemmere at skabe sig et hurtigt overblik over de vigtigste nyheder. Samtidig præsenterer vi artiklerne, så de sættes i sammenhæng med relaterede historier, der tilfører nyhederne perspektiv og flere vinkler. Og så er nyhedssitet i højere grad end i dag designet til både computerskærmen og mobiltelefonen, der er blevet vores foretrukne, digitale nyhedsplatform, fordi den giver os adgang til fordybelse eller hurtigt overblik uanset om vi er på stranden, i Kvicklys kassekø eller alene på det lille hus.

Der er med andre ord kræset for serveringen, så den matcher det journalistiske indhold, som du kender det på fyens.dk. Det vil også efter i morgen være unik journalistik tilberedt på en solid bund af friske fynske råvarer forarbejdet af de langt over hundrede journalister og fotografer, grafikere og redigerende, der udgør vores redaktionelle rygrad.

Som du kan læse, har vi høje forventninger til det nye fyens.dk, og vi glæder os til at lancere sitet i nat. Hold dig ikke tilbage med at skrive til mig, hvis du har kommentarer eller bud på forbedringer til forandringerne.

De skulle jo gerne opleves som en fryd.

God mandag.

Poul Kjærgaard

Chefredaktør