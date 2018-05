Chris Froome trådte sig fredag ind i historiebøgerne i Giro d'Italia, da han leverede en sjældent set præstation på 19. etape.

Her knockoutede Tour de France-vinderen på det nærmeste sine konkurrenter, da han efter 80 kilometers soloridt på etapen i Alperne kunne tage etapesejren og den lyserøde førertrøje.

Førertrøjen tilhørte før etapen Simon Yates (Mitchelton-Scott), men briten blev allerede sat på den voldsomme stigning Colle delle Finestre langt fra mål, og han kom først i mål næsten 39 minutter efter Froome.

Det var inden Froome angreb på bjerget, der også byder på grusveje, og da angrebet kom fra Froome kunne ingen følge ham.

Froome var i mål tre minutter før Richard Caparaz, mens Thibaut Pinot trillede over målstregen syv sekunder efter på tredjepladsen.

- Vi vidste, at det ville kræve noget specielt først og fremmest at slippe af med Simon og så komme væk fra Dumoulin. Jeg vidste, at det ville være umuligt at køre sig fra fjerdepladsen til førstepladsen, hvis jeg ventede til den sidste stigning, siger Froome ifølge Reuters.

Briten øjner nu første del af sit sæsonmål om at vinde både Giroen og Tour de France i denne sæson, efter at han må have imponeret enhver cykelelsker med sin kørsel fredag.

- Finestre-stigningen var det perfekte sted at angribe, fordi grusvejene minder mig om, da jeg kørte cykel i Afrika. Jeg følte bare, at det var nu eller aldrig.

- Benene har det godt, og jeg har fået det bedre og bedre undervejs i løbet. Forhåbentlig kan vi gøre det færdig i morgen (lørdag, red.), siger Froome.

Fredagens etape var kaldt for løbets kongeetape, og Froome angreb da også som en konge af feltet.

Fire bjerge skulle passeres på de 184 kilometer, og cirka midtvejs i løbet ventede stigningen Colle delle Finestre, som delvist byder på grusveje.

Her blev Simon Yates hurtigt sat, og da Froome angreb, kunne ingen følge ham.

Sky-stjernen kørte derefter alene i 80 kilometer, inden han krydsede målstregen som en suveræn vinder.

I det samlede klassement fører Chris Froome inden lørdagens bjergetape med 40 sekunder ned til Tom Dumoulin på andenpladsen.

Thibaut Pinot er på tredjepladsen fire minutter og 17 sekunder efter.

Chris Froome stiller til start i Giroen i år med en endnu uafklaret dopingsag hængende over hovedet, efter at han i efteråret 2017 afgav en positiv dopingprøve under Vuelta a España.