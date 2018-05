Ejby: Det er den store vognpakke, der er rullet ud i Ejby i disse dage, hvor VBG afholder "Vestfyn Trækker" i byens industrikvarter.

Nyvaskede lastbiler skinner om kap med kraner, ladvogne, arbejdsbiler og blink til disse.150 udstillere har fundet vejen til Ejby for at vise det bedste, de har.

Her er der plads til både de store udstillere med de store biler og den lille smed. Således er der både store og små stande at kigge på, alt efter hvad behovet er.Messen afholdes hvert andet år, og for to år siden kom omkring 10.000 besøgende til messen.

Vejret er jo altid en medvirkende faktor til at afgøre et besøgstal, og faktisk har messekoordinatoren en lille frygt:

- Vejret er næsten for godt. Folk vil måske hellere hjem i haven og grille, når de har siddet hele dagen på et kontor, sagde Susanne Klitgaard Fischer om fredagens besøg, og satte i stedet sin lid til, at weekendens besøgstal vil få det samlede besøgstal op over de 10.000 fra den sidste messe.

I løbet af weekenden vil der være forskellige konkurrencer. Blandet andet vil man kåre årets varebil samt afholde kvalifikationsrunde til "verdens bedste kranfører".

Konkurrencen kører løbende igennem hele weekenden. Messen er åben både lørdag og søndag.