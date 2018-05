Nyborg: Tidligere i maj var der verdenspremiere på et nyt filosofisk initiativ. I caféen på Bastionen blev der 8. maj holdt den første Filosofiske Salon for Solskinshjerner, og 29. maj gentages arrangementet.

Første gang var emnet "nydelse", og arrangørerne melder om et velbesøgt arrangement.

- Allerede inden dørene officielt åbnede en halv time før arrangementet, stod den første salongæst klar til at købe billet, siger Julia Venus, der er filosofiuddannet og står bag salonerne med Stephen Falkbøll.

Heldigvis var de to salonværter klar. Stearinlysene var tændt, den bløde jazzmusik fyldte den nyrenoverede café, hvor snacks og mousserende vin stod klar.

Salonerne fungerer således, at man sidder fire-seks personer ved hvert bord. Arrangørerne tilstræber at blande gæsterne, så man møder nye mennesker og meninger. Efter et oplæg fra værterne filosoferes der derpå over dagens emne.

- Den yngste deltager var en ung mand på 23 år og de ældste over 60 år, fortæller Julia Venus, der glæder sig over, hvor engageret deltagerne filosoferede.

- Alle de tanker og idéer, vi længe har arbejdet intenst på om at skabe mere positiv samhørighed, åbenhed og flere solskinshjerner via vores Filosofiske Saloner, lykkedes. Det var fantastisk at opleve, siger Julia Venus.

En "solskinshjerne" er et begreb, som Julia Venus og Stephen Falkbøll arbejder med. Det betegner en person, der har et på samme tid optimistisk og realistisk livssyn.

Næste Filosofiske Salon for Solskinshjerner er 29. maj, hvor emnet er "glæde". Billetter kan købes på Bastionens hjemmeside.