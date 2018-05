- Vi har begge været ansat på landbrug andre steder, men så ville vi gerne giftes, have en have og arbejde for os selv, siger Johan Bebe.

Landmand Johan Bebe har snart flere køer, end han har jævnaldrende kollegaer. I hvert fald hvis tendensen fortsætter som hidtil, for de seneste to årtier er antallet af unge landmænd under 40 år kun faldet.

Ofte er det de 20 til 40 millioner kroner, der skal lægges for at kunne købe et landbrug, der får skylden for, at de unge landmænd har svært ved at få egen bedrift. Og pengene var også den første udfordring for det unge par. Det tog dem et helt år at finde finansieringen til deres drøm om en moderne Morten Korch-bondegård.

Selv havde parret sparet en million kroner sammen, for at de kunne låne i banken. Den første bank sagde nej, den anden ja. Men det var på forudsætning af, at parret fik økonomisk hjælp af både forældrene, der købte en del af jorden, og den tidligere landmand, der stadig ejer nogle mursten igennem et sælgerpantebrev, der stillede sikkerheden for det unge par. Sammen lykkedes det de tre parter at finde de 24 millioner, som Ålegården koster.

- Den tidligere ejer var tæt på 60, og kendte ingen til at overtage gården, så han ville gerne hjælpe nogle unge i gang, vi havde aldrig selv kunne skaffe alle de penge til gården, siger Johan Bebe.

Fra Johan og Anne Katrines årgang på Landbrugsskolen skyder de på, at kun fire-fem stykker er blevet selvstændige landmænd.

- Vi er skoleeksemplet og meget heldige. Banken sagde til os, at hvis de ikke kunne hjælpe os, så kunne de ikke hjælpe nogen, siger Johan Bebe, der har en fuldtidsansat på gården.