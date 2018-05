Nordfyn: Særslev er normalt hverken kendt for sine hårdkogte gangsterfamilier eller sit evige rend af stjerneskuespillere, men i den seneste tid har byen rettet op på begge statistikker. Rundt om et ganske almindeligt hvidt 70'er-parcelhus på Rasmus Nielsensvej er i øjeblikket parkeret et utal af udlejningsbiler med udstyr og kostumer. Inde på grunden render fotografer, skuespillere, lydfolk og producenter, der kæmper med både varmen og en stram tidsplan.

- Det kunne næsten ikke være mere perfekt, vi har fundet de helt rigtige locations her på Nordfyn, og det fantastiske sommervejr giver et usædvanligt lys, som vi normalt ikke ser i Danmark på denne årstid. Der er sådan lidt californisk skær over det, mener producent Eva Jakobsen.

I en pause i optagelserne fredag eftermiddag har pressen fået lov til at kigge filmholdet over skulderen. Scenen er sat i garagen ved huset, hvor skuespiller Besir Zeciri banker løs på en boksebold, og undervejs er der mulighed for at stille spørgsmål til holdet.

Det er instruktør Jeanette Nordahl, der styrer slagets gang på produktionen af "Kød og blod". Filmen blev omdøbt for et par uger siden, lige inden holdet offentliggjorde de første informationer om projektet. Med indtil videre 13 dages optagelser er man nået godt halvvejs, og lidt usædvanligt filmes næsten samtlige scener på Nordfyn.

Holdet har arbejdet i både Bogense, Otterup, Søndersø - og altså rigtigt meget i Særslev, hvor det hvide parcelhus udgør filmens hoved-location.