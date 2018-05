Nordfyn: - Det hele startede sådan set, da min mor hev mig med til casting på en Far til fire-film, der skulle optages i Svendborg. Jeg var 11-12 år dengang og fik en mindre rolle. Det var det, der sparkede skuespiller-interessen i gang. Siden har jeg lavet en masse småting og ulønnede opgaver for at få noget erfaring, fortæller 17-årige Sandra Guldberg Kampp.

Det var også efter at have deltaget i forskellige andre castings, at hun pludselig blev kontaktet angående rollen som den 17-årige Ida i "Kød og blod".

Ida er hovedrollen, som er med i stort set samtlige scener, og det var en stor mundfuld i forhold til Sandra Guldberg Kampps tidligere skuespillererfaring.

- Det var da en megavild følelse. Helt sindssygt. Da jeg hørte, at jeg skulle spille over for Sidse Babett Knudsen, var jeg bange for, at jeg skulle blive helt star-struck og ikke kunne noget. Man kan jo godt føle sig lidt lille som debutant, men der har været en kæmpe opbakning, og de andre tager sig af mig. Alle har været så søde og helt nede på jorden, fortæller Sandra Guldberg Kampp.

Som 17-årig står hun snart og skal træffe vigtige valg omkring uddannelse, og med den nye rolle er en fremtid som skuespiller rykket yderligere op ad listen.

- Det er jo en chance, som man ikke tør drømme, når man får tilbudt sådan en rolle som den her. Så det har givet ekstra blod på tanden, indrømmer det unge fynske talent.