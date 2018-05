Københavns Politi optrapper indsatsen mod hashhandlen på Christiania og vil have fast daglig tilstedeværelse i Pusher Street.

Det oplyser politidirektør Anne Tønnes fredag på en pressemøde.

- Vi kan ikke acceptere et stort supermarked for hash midt vores by, understreger hun.

Meldingen kommer samme dag, som christianitterne har genåbnet Pusher Street efter nogle dages lukning.

- Vi havde håbet, at den midlertidige lukning af Pusher Street kunne blive permanent. Men det har Christiania desværre ikke ønsket, siger Anne Tønnes.

Den øgede indsats vil betyde, at der fremover vil være markant flere betjente i Pusher Street og i Christianias nærområde.

- Det er vigtigt at understrege, at vi ikke ønsker at øge konfliktniveauet.

- Målet med vores indsats er at komme den organiserede kriminalitet til livs og opnå en situation, hvor Christiania bliver et boligområde med en normal politibetjening, lyder det fra politidirektøren.

Hun understreger samtidig, at politiet følger med i, om der skulle foregå åbenlys hashhandel andre steder i hovedstaden.