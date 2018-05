Chris Froome (Sky) viste fredag, at han har timet sin form perfekt i dette års Giro d'Italia.

På 19. etape kørte Tour de France-vinderen resten af det samlede klassement i smadder, da Froome vandt bjergetapen så suverænt, at han kørte sig i den lyserøde førertrøje i en gevaldig magtdemonstration.

Froome kørte 80 kilometers solokørsel i slaget i Alperne, hvor han vandt sin anden etape i årets udgave af løbet på en bedrift, der sandsynligvis vil blive husket længe.

Richard Caparaz og Thibaut Pinot kom i mål som nummer to og tre på etapen henholdsvis tre minutter og tre minutter og syv sekunder efter.

I det samlede klassement fører Chris Froome inden lørdagens bjergetape med 40 sekunder ned til Tom Dumoulin på andenpladsen.

Pinot er på tredjepladsen fire minutter og 17 sekunder efter, så Froome skal primært fokusere på at holde snor i Dumoulin på lørdagens etape og dermed bane vejen for den samlede sejr i løbet.

Etapen var kaldt for løbets kongeetape, og den blev en ordentlig kæberasler til Simon Yates (Mitchelton-Scott), der førte i det samlede klassement inden etapen.

Yates kunne slet ikke være med fredag og udspillede sin chance i kampen om den samlede sejr på en dag, hvor Tom Dumoulin på andenpladsen også blev kørt bagud af dansen af Froome.

Briten har dermed lagt grunden til at fuldføre sit projekt om at vinde både Giro d'Italia og Tour de France i denne sæson, efter at han i fjor vandt både Touren og Vuelta a Espana.

Rytterne skulle over fire bjerge fredag og tilbagelægge 184 kilometer fra Venaria Reale til Badonecchia, hvor målstregen ventede på toppen af bjerget Jafferau.

Forinden ventede den voldsomme stigning Colle delle Finestre, som delvist byder på grusveje, og her blev Simon Yates hurtigt knækket, og hans forspring på tre minutter og 22 sekunder til Froome endte med at være umuligt at forsvare for Yates.

Tom Dumoulin lå inden etapen på andenpladsen næsten tre minutter foran Froome, men Dumoulin kom fredag i mål tre minutter og 23 sekunder efter Froome.

Allerede på Colle delle Finestre kørte Froome væk fra konkurrenterne, og ingen formåede at hente briten i løbet af de resterende 80 kilometer.

Skyrytteren stiller til start i Giroen i år med en endnu uafklaret dopingsag hængende over hovedet, efter at han i efteråret 2017 afgav en positiv dopingprøve under Vuelta a España.