USA's præsident, Donald Trump, har måske nok optrådt meget utraditionelt på den politiske scene, hvor han har trukket USA ud af den internationale klimaaftale, af atomaftalen med Iran, ligesom han varmer op til handelskrige med omverdenen.

Men USA og Europa holder stadig sammen, når det gælder sikkerhed.

Det fastslår Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, der er til konferencen Økonomisk Forum i Sankt Petersborg i Rusland.

Han siger ifølge nyhedsbureauet Reuters til sin vært, Ruslands præsident, Vladimir Putin, at når det gælder forsvar og sikkerhed, vender Europa ikke ryggen til alliancen med USA.

Samtidig siger Macron, at han håber, at USA vender tilbage til atomaftalen med Iran.

Macron har for nylig været på statsbesøg i USA, hvor han kom godt ud af det med Trump. I Sankt Petersborg siger Macron, at han har en pligt til at blive ved med at samarbejde med den amerikanske præsident.

Han beskriver deres indbyrdes forhold som stærkt, selv om der er "emner, som vi ser forskelligt på".

Putin siger, at Rusland er parat til en dialog med USA. Men den russiske præsident siger også, at et foreslået topmøde mellem ham selv og Trump ikke er på trapperne lige nu. Der er en del problemer.

Men Putin siger, at problemer i forbindelse med Iran og Nordkorea er yderligere grunde til, at der skal være en dialog mellem Moskva og Washington, D.C.

- Den amerikanske præsident lukker ikke døren for forhandlinger, siger Putin om atomaftalen med Iran.

- Alt er ikke tabt.