Tillykke til kronprinsen og kongehuset

Man siger jo, at den man elsker tugter man.

Og hvis det er rigtigt, har det danske kongehus aldrig haft grund til at tvivle på folkets kærlighed.

De kongelige fået verbale øretøver, når dets medlemmer har gjort sig fortjent til dem. Og nogle gange også, når de ikke har.

Og de, der hellere vil have en republik med en præsident i spidsen, har af og til også haft held med at så tvivl om nytteværdien af et kongehus, hvor en del af pengene går til pomp, pragt og spøjse ceremonier.

Men nogen tvivl om monarkiet som danskernes foretrukne styreform har der i virkeligheden aldrig været.

Der har i de utallige meningsmålinger, hvor kongehuset gennem tiden er blevet målt og vejet, aldrig været tvivl om folkets opbakning til det.

Heller ikke i nyere tid.

Det var der for eksempel ikke, da kronprins Frederik lod sig køre i kronebil over en ellers lukket Storebæltsbro. Og efterfølgende i øvrigt ikke rigtig fik sagt undskyld til de undersåtter, der i timevis pænt måtte vente på, at stormen lagde sig.

Det var der heller ikke, da prins Joachim investerede en del af pengene fra salget af arvegodset i Møgeltønder i en luksusvilla i Klampenborg.

Og det var der ikke engang, når nu afdøde prins Henrik lidt for stædigt og vedholdende krævede at blive ligestillet med sin hustru - med ret til at kunne kalde sig konge.

Det var opsigtsvækkende sager, som nok kunne få undersåtterne til at rynke brynene og ryste på hovedet.

Men noget negativt udslag i meningsmålingernes alt overvejende folkelige opbakning til kongehuset gav de ikke.

På dagen, hvor kronprins Frederik bliver 50, synes kongehuset endda at stå stærkere end nogensinde.

Det var i hvert fald det indtryk, kronprinsens store Royal Run-arrangement forleden efterlod.

Det store motionsløb med flere end 70.000 deltagere blev en festlig og folkelig kongelig begivenhed af hidtil usete dimensioner.

Kronprinsen selv kom, så og sejrede med en naturlig og storsmilende optræden i landets fem største byer.

Og kronprinsessse Mary og børnene klaskede hænder med løberne på Amalienborg Slotsplads, mens hendes majestæt dronningen vinkede ivrigt fra balkonen.

Dét var en optræden, som nok skal sikre fortsat stor folkelig opbakning til kongehuset.

Dets eksistens står og falder med dets medlemmers måde at forvalte deres ophøjede hverv på. Hvis vi kan lide dem, kan vi også lide kongehuset.

Og sådan som kronprinsen - og hans nærmeste - har håndteret festlighederne i forbindelse med hans runde fødselsdag, bliver der næppe heller i fremtiden nogen grund til at tvivle på folkets kærlighed.

Det er der grund til at ønske både kronprinsen og kongehuset tillykke med.