Skulderskade tvang klejnsmed til at skifte spor. Den 41-årige guldsmed Jan Ove fra Nyborg har droppet de store skibe i stål til fordel for en hverdag med ædelmetaller og diamanter.

Nyborg: En gang smed, altid smed. Sådan er det naturligt at beskrive Jan Oves vej fra mangeårig klejnsmed til dagens arbejde som uddannet guldsmed og smykkedesigner. En vej, som lige nu er parkeret i anden sals højde - bag døren oppe under loftet i Strandvejen. Her er det første, som byder velkommen - udover Jan Ove forstås - en belyst glasmontre med håndgjorte smykker i hvidguld og diamanter. Alt sammen fremstillet fra bunden af den 41-årige guldsmed, som fornylig valgte at indrette et komplet guldsmedeværksted lidt oppe i højderne: Nemlig i den to-værelses på 2. sal. Håndværker i ædelmetal En guldsmed arbejder med alt fra ædelmetaller til smykker. Arbejdet omfatter trådtrækning, filing, lodning, pudsning og støbning af metallet.Efter reformen af erhvervsuddannelserne i 1991 er guldsmedeuddannelsen nu et speciale under uddannelsen, ædelmetalformgiver. Den forudsætter en læreplads og varer fire år. Skoledelen udbydes af Københavns Tekniske Skole og EUC Lillebælt. Der er meget få lærepladser, så mange interesserede tager smykkekurser og længere praktikophold hos guldsmede i Danmark eller udlandet.



Guldsmedene er ofte håndværkere, men titlen er ikke beskyttet. Tilbage i historien dannede de laug i større danske købstæder. I 1651 blev det påbudt, at guldsmedenes værker skulle stemples, så det let kunne ses, hvem der havde fremstillet dem.



Danske guldsmede er underlagt verdens strengeste krav om lødighedsstempling af smykker.



Kilde: Wikipedia Skråvægge og hanebjælker sætter rammen om Jan Oves daglige arbejdsplads. Bag rumdeleren, der skiller køkken fra værksted, har han indrettet sig med det nødvendige værktøj og faciliteter for at udøve faget som guldsmed. Et håndværk, hvor der skal valses, trådtrækkes, files, loddes, pudses og støbes. Han har valgt at blive selvstændig i en branche, hvor der efterhånden er langt mellem fagets udøvere. Og hvordan nåede den uddannede klejnsmed så den beslutning? - Jeg har arbejdet flere år på Lindø og har også rejst en del rundt i verden som montør og smed. Men en skulderskade satte en stopper for den slags arbejde, som ofte er både tungt og kræver en god fysik, forklarer Jan Ove og justerer en ædelsten på plads i hvidguldet.

Helt fra bunden

Han valgte at kvitte jobbet som klejnsmed og sige stop i nullerne, mens han så sig om efter en anden levevej. Det blev guldsmedfaget, som vandt i det spil. - Jeg kom ind på uddannelsen på EUC Lillebælt i Fredericia og var så heldig at få en knaldgod lærerplads hos guldsmed C. Antonsen i Odense. Her lærer man faget helt fra bunden, og det er den hårde skole, erkender Jan Ove. Siden 1910 har C. Antonsen i Vestergade i Odense grebet tidsånden og ført den ind i håndlavede smykker fra eget værksted. Og det er her, at Jan Ove 100 år senere - fra 2010 til 2014 - får stimuleret sin passion for håndværket sideløbende med den kunstnerisk formgivning, som har givet ham et solidt fundament for at træde ud som selvstændig. Det gjorde han så for et par måneder siden efter yderligere fire år hos en af landets førende guldsmedeværksteder.

Håndlavet og unika

- Jeg holder meget af at fremstille smykker. Alt hvad jeg fremstiller er håndlavet og unika. Det findes kun i det ene eksemplar, og materialerne er udelukkende guld, hvidguld og sølv samt diamanter og ædelstene, bemærker guldsmeden. For trods kontaktlinser ser øjnene ikke facetterne i de små diamanter, som kan nå helt ned på 0,8 mm og kun synlige for det skarpe øje. - Mikroskopet er tysk topkvalitet, andre af de nødvendige redskaber har aner i den britiske stålindustri. Det gælder valsen, den særlige trækker, som ved hjælp af en overdimensioneret motorcykelkæde strækker ædelmetallerne ud til lange tråde. - Det er faktisk den del, som er den fysisk mest krævende ved faget. Det kræver virkelig kræfter at trække trådene ud, bemærker Jan Ove.

Slibestøv er en guldgrube

Her oppe under taget er der flere end 50 små tænger, som er helt afgørende værktøj for en guldsmed og smykkedesign. Hver af tængerne er modificeret, så de passer til hver deres opgave i smykkearbejdet. Her sliber han både ædelmetaller og sten med den uundværlige blæselampe, som varmer metallerne op, så han kan vride, dreje og bøje i materialerne. Selve slibningen er også en sag for sig. Her er slibestøvet en guldgrube i sig selv. - Jeg har indrettet en skuffe, hvor alt guldstøvet ender. Der er tale om rigtig mange penge, så det går ikke til spilde. Det sender jeg til forarbejdning i Holland, hvor det bliver smeltet om. Det kan godt betale sig, siger Jan Ove. Han har ikke meget plads i lejligheden under loftet. Men med værksted følger ikke butik. Den slags med smykker fra østen overlader han til andre.

Kicket ligger i designet