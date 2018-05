Faaborg: Senior Erhverv er et landsdækkende netværk for ledige over 50 år. Her kan man få hjælp til aktiv jobsøgning, CV, ansøgninger og i det hele taget forskellige muligheder for at blive hjulpet og motiveret i jobjagten.

Nu er der åbnet en afdeling af Senior Erhverv i Faaborg. Den har til huse i "Huset" på Færgevej 2 og har åbent hver torsdag mellem klokken 10.00 og 22.00.

Når man melder sig ind, bliver man tilmeldt et endags introkursus, som er forudsætning for, at man kan deltage i yderligere kurser under Senior Erhverv. Alle kurserne er gratis. /exp