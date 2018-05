Faaborg: Sæsonen 2017/2018 har været begivenhedsrig for Klar til film - Station Next, hvor filmskolen er blevet nomineret til priser ved internationale festivaler for projektet "Porno Leif - en webserie". Senest er webserien blevet udtaget til det officielle program ved Sicily Web Fest.

For at fejre et succesfuldt år inviterer "Klar til film - Station Next" derfor alle unge på Sydfyn til et drop-in filmarrangement i samarbejde med Helios-Teatret i uge 27.

Sommerferietilbuddet holdes i Helios-Teatret mandag til fredag i uge 27, og som noget nyt bindes deltagerne ikke til at deltage alle dage. Ifølge daglig leder Mikael Woelke åbner den nye løse form op for, at flere interesserede kan deltage.

- Det, vi oplever, er, at mange unge i dag bliver trukket i fra alle retninger. Derfor vil vi meget gerne udvikle en ny måde at gå til film på, hvor der er mindre fokus på pligter og mere fokus på den oplevelse, det er at være med til at skabe et kreativt værk fra bunden, siger han i en pressemeddelelse.

Unge, der deltager i drop-in film, vil hver dag have mulighed for at skabe deres egen film og få den fremvist i Helios Teatrets biograf.

Helios-Teatret, som danner rammen om arrangementet, har til lejligheden stillet en Playstation-lounge op, så trætte deltagere (og lærere) kan tage et spil computer i løbet af dagene.

Sommerferiearrangementet finder sted mandag til fredag i uge 27 fra klokken 9.30-15.

Arrangementet er åbent for alle interesserede i alderen 12-15 år, og deltagerne kan selv vælge, hvor mange dage de vil være med.

Spørgsmål til arrangementet besvares via besked på www.fb.com/klartilfilm.