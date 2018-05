Faaborg: Stop lige en halv næste gang, du drikker en øl eller sodavand på dåse!

I stedet for bare at aflevere dåsen i pantautomaten eller smide den på genbrugspladsen, kan du være med til at hjælpe mennesker, der er blevet bidt af slanger i Thailand, hvis du piller den lille ring af, der sidder ved hullet, hvor man åbner dåsen ...

Men lad os begynde et helt andet sted: Næsten helt ude for enden af Fiskervænget i Dyreborg. Her bor Hans Andersen i nummer 26 sammen med sin kone, Synnøve. Fra haven har de et fantastisk kig ud mod øhavet og ind mod Faaborg.

Hvis du vil være med til at støtte et godt formål, er du velkommen til at levere dåseringe til Hans Andersen på Fiskervænget 26 i Dyreborg.



Han har telefon 25 34 58 98 og mail



Men husk: Det er kun ringe fra øl- og sodavand, der kan bruges. De ringe, der sidder på konservesdåser, er ikke lavet af det samme hårde materiale, oplyser Hans Andersen.



Engang var Hans Andersen direktør i Amtssparekassen, inden den blev til Fionia Bank og til sidst opslugt af Nordea.

Nu er han 76 år og pensionist. Og noget af det, han bruger sit pensionistliv på, er at samle på dåseringe. Det er de små ringe, der sidder ved hullet, hvor man åbner en øl eller sodavand på dåse.

- Det startede helt tilbage i 2005, hvor vi var til bryllup hos nogle venners datter. Vi sad ved otte-mands borde, og ved vores bord sad en meget nydelig dame. Hun havde Gucci-taske, og der var virkelig stil over hende. Men så lagde jeg mærke til, at hun efter middagen gik rundt ved alle bordene, pillede ringene af alle øl- og sodavandsdåser og lagde dem ned i Gucci-tasken. Jeg blev nysgerrig og spurgte, hvad hun lavede, og hun fortalte, at hun var med i Inner Wheel, den kvindelige del af Rotary. Dengang havde Inner Wheel en aftale med Mærsk McKinney Møller om, at de kunne få dåseringe med en container til Thailand.

- Jeg blev grebet af hele princippet med, at dåseringe er lavet af titanium, et hårdt materiale, som kan smeltes om og bruges til skruer og møtrikker i proteser til folk, der for eksempel mister et ben på grund af slangebid i Thailand. Jeg syntes, det var en fantastisk idé, så siden dengang har jeg samlet på dåseringe og har efterhånden fået det til at køre på et rimeligt niveau, fortæller Hans Andersen.