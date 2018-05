Brætspil

Med sin internationale erfaring og som tidligere formand for Dansk Backgammon Forbund har Kenny Nissen et veludviklet netværk indenfor det brætspil, han nu vil introducere i Ringe, og flere topspillere har meldt deres ankomst.

- Jeg har lavet en aftale med foreningen bag projektet "Liv i Ringe Stationsbygning" om at arrangere backgammonaftener hver anden torsdag, hvor jeg dels underviser i spillet og afholder turneringer, siger han, og fortæller, at flere af hans backgammonvenner på eliteniveau har meldt ud, at de vil bakke op om initiativet.

Den 49-årige backgammonekspert har spillet på højeste plan i 17 år, har deltaget i flere internationale turneringer og har tidligere fungeret som formand for Dansk Backgammon Forbund. Da han flyttede til Ringe sidste år, flyttede hans store passion for backgammon med, og den glæde, han har fundet i det flere tusinde år gamle brætspil, vil han gerne dele med sine nye byfæller.

- Det er helt fint som opstart. Jeg ved fra de andre turneringer rundt omkring, at det kan svinge enormt meget med deltagerantallet, og det kan godt tage tid at få spillet i gang et nyt sted, siger Kenny Nissen med en rolig attitude.

Klokken 17.30 har tre personer fundet plads på stolene foran backgammon-undervisningstavlen, og en time senere, er i alt ni personer ankommet for at deltage i turneringen.

- Jeg har fået tilsagn fra flere spillere fra backgammon-klubberne i Odense og Svendborg, men jeg ved ikke hvor mange nye, der vil dukke op for at lære spillet at kende, siger han og fortæller, at han har planlagt en times begynderundervisning før aftenens turnering sættes i gang.

Den erfarne backgammonspiller har planlagt en længere indkøringsperiode for at få spillet udbredt på Midtfyn.

- Nu fortsætter vi med vores backgammonaftener hver anden torsdag indtil sommerferiepausen. Men efter sommeren vil jeg forsøge at tage det op til at blive en gang om ugen med nogle reviderede åbningstider, så vi også får nogle flere af de udenbys spillere med. Problemet er, at når det kun finder sted hver 14. dag, så går det lidt i glemslen, men jeg ved, at der er en del spillere fra Svendborg og Odense, der gerne ville komme og spille turnering hver torsdag, så derfor forsøger jeg at få noget rytme ind i det. Der er ikke andet for, end at jeg må prøve mig frem, siger Kenny Nissen med en optimistisk stemme.

Næste backgammon arrangement finder sted torsdag 31. maj. Her vil Kenny Nissen igen være klar med en times gratis undervisning klokken 17.30, inden turneringen starter klokken 18.30. Det koster 50 kroner at tilmelde sig turneringen, og her går de 40 kroner til præmier, mens de resterende 10 kroner dækker registreringen og andre omkostninger.