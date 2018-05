Bag ved Gitte Kristensen holdt en kvinde fra kvarteret med et barn i bilen. Kvinden havde været på den anden side syd for løberuten og forsøgt at komme til Georgsgade-kvarteret via Nyborgvej, men var også blevet afvist.

Omkring klokken 17.00 endte hun på Palnatokesvej nord for Odense Å, og her kørte hun på den første hjemmeværns-afspærring.

Da Gitte Jørgensen i mandags ville hjem til sit hus på Georgsgade efter at have været væk hele pinsen, fik hun ikke lov.

- Jeg bliver meget forundret over, at hjemmeværnsfolkene handlede, som de gjorde. Og at de kommunikerede så mangelfuldt, om hvordan vi kunne komme hjem. Jeg klarer det nok, men de nægtede folk med små børn at komme hjem, og jeg hørte også om en dårligt gående, som ikke fik lov at komme igennem, siger Gitte Kristensen.

- Der var gået halvanden time, og jeg tænkte, nu der nok. Så stak jeg hjemmeværnsmanden en løgn om, at jeg havde sukkersyge, og jeg skulle hjem nu. Og at kvinden med barnet i bilen også skulle hjem.

Gitte Jørgensen havde en trailer bagpå med værdigenstande, så det var ikke oplagt at parkere i andre nærliggende gader. Efter at have ventet i et stykke tid, valgte begge bilister at køre omvejen uden om løbet og prøve ad Nyborgvej igen. Igen blev de stoppet af en hjemmeværnsmand.

- Politiet var meget forstående. Men sagde, at der ikke var meget at gøre. Det var Hjemmeværnet, som var myndigheden på stedet, og vi kunne risikere at få et klip i kørekortet, hvis vi kørte forbi afspærringen.

Hverken Gitte Kristensen eller andre beboere på vejen havde fået information om, at deres kvarter skulle spærres på grund af løbet. Så Gitte Kristensen valgte at ringe til politiet.

Kronprinsen stoppede for at vinke til mor under løb

Det er OGF, Odense Gymnastikforening som på baggrund af tilladelser fra Odense Kommune havde lavet aftalen med Hjemmeværnet om vejspærringer. Kommunen oplyser, at man ganske vist gav OGF lov til at spærre Palnatokesvej under løbet, men at det var under forudsætningen, at beboere i Georgsgade-kvarteret ville få lov at køre hjem via Nyborgvej.

Udviklingschef i OGF, Andreas Jeppesen mener dog, at det præcis var de anvisninger, som blev fulgt. Han afviser, at Hjemmeværnet ikke har ladet folk køre hjem.

- Beboerne kunne godt køre hjem. Efter at have været i dialog med hjemmeværnet har jeg fået at vide, at der var adgang til Georgsgade. Så jeg ved ikke, hvordan det kan være sket, at en beboer ikke kunne komme hjem. Men det er dybt beklageligt, at der har været en enkelt smutter.

Gitte Kristensen siger, at ikke kun hun, men også en kvinde med et barn i bilen, og en gangbesværet blev nægtet adgang. Så det er vel ikke kun en enkelt smutter?

- Der var spærret for gennemkørsel dér, hvor løberne passerede på Christiansgade, så måske er det det, de hentyder til. Men der var gennemkørsel til Georgsgade fra Nyborgvej og Frederiksgade. Er der enkelte, der har fået forkerte anvisninger, er det selvfølgelig beklageligt.

Kan du forstå, at beboerne er frustrerede over ikke at kunne køre hjem?

- Det kan jeg, for det var jo slet ikke meningen. Vi har prøvet at lave et løb, der var til mindst muligt gene for alle.