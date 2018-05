Hvis du er en af de mange, der bruger Niels Bohrs Allé mellem Bilka og universitet, når du kører i bil i Odense, så er der god grund til lige at gentænke dine vaner inden mandag morgen. Fra mandag og cirka fire uger frem vil Niels Bohrs Allé være spærret på den vestlige side af Campusvej-krydset. Her bliver en ny, færdigstøbt tunnel, som skal sikre overgangen for fodgængere og cyklister i det trafikerede kryds, sænket ned under vejbanen. Det oplyser Odense Letbane og Odense Kommune.

De mange cyklister, der dagligt krydser Niels Bohrs Allé ved Campusvej, skal have en ny tunnel, så de trygt kan krydse vejen. For at genere trafikken mindst muligt er Odense Letbane og Odense Kommune blevet enige om at få støbt tunnelen på en fabrik i forvejen, så den kan sænkes ned på stedet.

Dermed kan arbejdet blive gjort væsentligt hurtigere, end hvis man havde valgt at støbe tunnelen på stedet. Denne proces tager nemlig typisk et halvt års tid, da man støber først den ene side og derefter den anden, så trafikken kan blive ledt forbi under arbejdet.

Tunnelsænkningen kræver dog et større gravearbejde på tværs af Niels Bohrs Allé. Vejen skal brydes op i hele sin bredde, og der skal graves en rende til tunnelen. Det medfører den midlertidige lukning af Niels Bohrs Allé.