Den 1. juli får Psykiatrisk Afdeling Middelfart ny ledende overlæge. Og det bliver 41-årige Louise Ahrendt, som tiltræder stillingen, skriver Psykiatrien i Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Louise Ahrendt er i dag overlæge på et almenpsykiatrisk afsnit i Middelfart, men selv om hun allerede kender til afdelingen, er der alligevel en del at vænne sig til. Samme dag, som hun begynder i det nye job, udvider Psykiatrisk Afdeling Middelfart nemlig med 14 retspsykiatriske døgnpladser, der bringer antallet op på 84 imod kun 18 almene pladser.

- Jeg kommer fra et almenpsykiatrisk afsnit og skal nu arbejde i et hus, hvor der er en stor retspsykiatri. Så det skal jeg naturligvis lære lidt mere om. Men fælles er, at det er psykiatriske patienter, uanset om de er i almenpsykiatrien eller i retspsykiatrien, siger Louise Ahrendt selv.

Louise Ahrendt blev uddannet speciallæge i 2014. Hun har siden været afdelingslæge og altså overlæge i Middelfart. Hun har samtidig været uddannelsesansvarlig overlæge, og uddannelse af nye læger bliver også et fokus i det nye job, fortæller hun.

- Det er vigtigt, at vi har et godt uddannelsesmiljø, så yngre læger ønsker at tage deres uddannelse her hos os. Det er også vigtigt, når vi skal rekruttere nye læger til afdelingen. Jeg lægger desuden vægt på, at vi har gode forskningsmuligheder for yngre læger, siger hun.

Den nye ledende overlæge bor i dag i Odense med sine tre børn.