Faaborg: Nu får Faaborg noget, som byen garanteret aldrig har haft før: En bulgarsk café og restaurant.

I løbet af ganske få dage åbner 28-årige Tanya Vitanova ny café i de lokaler, hvor Jannie Sørensen indtil fornylig havde sin smørrebrødscafé i Herregårdscentret lige over for biblioteket, i det tidligere solcenter.

- Det bliver en café med både danske og bulgarske retter. Der vil fortsat være dansk smørrebrød, og så vil der også være en række bulgarske specialiteter, for eksempel bulgarske pandekager, fortæller Tanya.

Hun stammer fra Bulgarien og har været i Danmark i fem år. Hun bor i Tommerup med sin bulgarske mand, 27-årige Shteryo Vitanov, og deres femårige datter, Maraya.

Datterens navn indgår i cafeens navn, som bliver "Frisk mad - Maraya & Mor". Og det sidste ord indikerer, at Tanyas mor skal være med til at passe cafeen i det daglige, sammen med Tanya og to piger, der allerede er ansat.

I begyndelsen vil cafeen få åbningstid klokken 10-15 i håb om at få fat i nogle af de mange mennesker, der har deres gang i Herregårdscentret i dagtimerne. Så det bliver en lunch-café med både kolde og lune retter. Der vil være forskellige bulgarske middagsretter hver dag, og der vil være en masse bulgarske salater, meget af det lavet af økologiske råvarer.

- Vi lægger meget vægt på, at det skal være friske retter. Vi vil også levere ud af huset, og vi forestiller os, at folk kan tage frisk bulgarsk mad med hjem til aftensmad. Det skal være sådan, at man kan bestille takeaway på vores website, fortæller Tanyas mand, Shteryo Vitanov.

Cafeen vil også indbyde til, at man bare går ind og får en kop kaffe - og måske en bulgarsk chokoladekage, vanillekage eller andre desserter.

Tanya Vitanova har købt cafeen med inventar af Jannie Sørensen, som venter barn til oktober og nu vil prioritere familielivet frem for at være selvstændig caféejer.

- Cafeen gik rigtig fint, og det er helt sikkert et godt sted at drive café. Og jeg har heller ikke tabt penge på det her. Men nu kan jeg gå på barsel, og så har vi valgt, at det er det bedst for os, at jeg går derhjemme og prioriterer familien, siger Jannie Sørensen.