Tre gode råd

Landmand Johan Bebe og hans også landbrugsuddannede kone, Anne Katrine Bebe, lægger vægt på, at det der hjalp dem var at få kyndig hjælp til at lave en forretningsplan for gården, som de sørgede for at kende godt, inden de overtog den.

1: Lav en forretningsplan - Økonomien kan være svær. Et godt råd er at være godt uddannet og have fod på alting. Lav en forretningsplan, gennemgå økonomien og alle fordele og ulemper. Forretningsplanen er ligesom en skoleopgave og at gå i banken ligesom at gå til eksamen. Sørg for at kunne svare på alle bankens spørgsmål.

2: Vær ansat - Johan var ansat to måneder på gården, inden vi overtog den. Vær elev og gå og lær alting at kende, så det nytårsmorgen ikke er en anderledes arbejdsdag end dagen før. Det er en kæmpe fordel, som gør det meget nemmere at overtage, når man kender stedet godt. Og også at man har et godt forhold til den tidligere ejer, det er godt at kunne ringe til ham.

3: Brug en rådgiver - Der findes mange gode rådgivningsfirmaer. Egentlig lavede vi meget af forretningsplanen selv, men det er en god idé at få hjælp til at tjekke den igennem i forhold til økonomien, pantebreve, advokater og overtagelse. Nogle firmaer har rådgivnings-startpakker til nye landmænd for at hjælpe dem igang.