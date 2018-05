- Jeg har i flere år råbt op om, at landbruget må se at komme ind i kampen. For hvad muligheder har de, hvis der ikke er unge til at overtage deres landbrug? Så det her er en positiv nyhed, siger han.

Og selv om det ikke er nok til for alvor at erklære skuden vendt, er det en glædelig nyhed, mener rektor på Dalum Landbrugsskole, Jens Munk Kruse.

For efter flere års styrtfald, er det fra 2014 gået en smule frem med antallet af fynske landmænd under 40 år: I løbet af de sidste fire år er der kommet 61 flere unge landmænd med egen bedrift til på Fyn. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

I de seneste fem år har landmænd under 40 år kun udgjort 6-7 procent af alle landmænd, og det er et historisk lavt niveau. For 20 år siden udgjorde samme aldersgruppe 23 procent.

Den lille fremgang på Fyn blegner dog i forhold til den fremgang af unge landmænd, Danmark oplevede i 80'erne og 90'erne, hvor antallet voksede hastigt.

Ifølge Jens Munk Kruse er der heller ikke noget, der tyder på, at Fyn lige foreløbigt kommer tilbage til det niveau.

Det bliver nemlig stadig dyrere at købe eget landbrug. Og ifølge Jens Munk Kruse kan de høje kapitalkrav være med til at holde flere unge landmænd fra at erhverve sig egen bedrift. Samtidig er der behov for, at endnu flere unge vælger at tage en lederuddannelse inden for landbruget, fortæller han.

Selv om opskriften på at få flere til at vælge den vej ikke ligger lige til højre skøjten, har Jens Munk Kruse dog et bud på, hvorfor flere søger andre veje end landbruget:

- Vi har et erhverv, der skal prøve at tale sig selv en smule mere op, end vi gør i dag. For der er rigtig gode muligheder i det her erhverv. Men når man konstant hører om økonomisk klemte virksomheder og dårligt image, så har man nok en tendens til at blive væk, og det er super ærgerligt, siger han.