Brandfolk kæmper fredag eftermiddag med at få kontrol over en kraftig naturbrand mellem Vejle og Billund.

En voldsom brand, der endnu ikke er under kontrol, hærger Randbøl Hede mellem Vejle og Billund.

Ifølge Sydøstjyllands Politi brænder to gange fire kvadratkilometer, og branden breder sig fredag eftermiddag mod vest.

- Alle lokale brandvæsner samt beredskabet fra Herning og Haderslev er sat ind i slukningsarbejde, siger vagtchef Jørn Lindhardt fra Sydøstjyllands Politi.

- En drone blev også sat ind for at skabe overblik, men den kunne ikke komme højt nok op, så en helikopter er sat ind i stedet, fortsætter han.

Flere veje i området er lukket på grund af branden, og politiet opfordrer folk til at holde sig fra området, så redningsmandskabet kan komme frem.

Politiet har også gjort klar til at evakuere beboere i området.

- Det overvejer vi, men det er ikke nødvendigt lige nu, siger vagtchefen ved 16-tiden.

De arealer, der er gået op i flammer, er dels privatejede, dels statslige.

Det er Naturstyrelsen Trekantsområdet, der står for plejen af de statslige naturarealer.

Skovrider Inken Breum Larsen anslår, at flere hundrede hektar er brændt ned.

Naturstyrelsen afbrænder selv med jævne mellemrum hedearealerne for at forynge plantevæksten.

- Vi plejer at afbrænde heden, men det sker under kontrollerede forhold. Og bestemt ikke på denne årstid, hvor mange dyr er aktive, siger skovrideren.

Det er uvist, hvordan branden er opstået. Men det kan skyldes manglende omtanke, eksempelvis ved at en bilist har kastet et cigaretskod ud af vinduet.

Også Nordjylland har fredag været plaget af flere mindre naturbrande.

- Det hele er knastørt, og vi advarer kraftigt mod brug af åben ild. Man skal tænke sig om og sørge for at have slukningsgrej med, hvis man for eksempel vil grille, siger vagtchef Per Jørgensen, Nordjyllands Politi.

På Sjælland er der indført et decideret afbrændingsforbud i otte kommuner.

Det gælder kommunerne Vallensbæk, Høje-Taastrup, Ishøj, Greve, Solrød, Roskilde, Køge og Stevns.

Forbuddet gælder for eksempel afbrænding af haveaffald og brug af grill uden fast, ubrændbart underlag i det fri.

Det oplyser Østsjællands Brandvæsen i en pressemeddelelse.