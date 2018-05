Ringe: Katrine Bonde-Hansen står bag en fotoudstilling i Ungdomskulturhuset - Zonen, som kan ses 30. maj-30. juni.

Katrine Bonde Hansen, der er 21 og bor i Rudme, fortæller om ideen bag udstillingen.

- Jeg lavede for to år siden, sammen med tre andre veninder, en udstilling i Galleri Svinestien, vi kaldte for "Fordybelse". Der kombinerede vi hver vores håndværk, der udtrykte vores form for fordybelse, og det var der fotografiet kom ind i billedet og ligger derfor til grund for udstillingen.

- Fotografiet illustrerer min fordybelse, hvor motivet er så nært, at det næsten er svært at se, hvad det egentligt skal forestille. Og lige præcis i det øjeblik jeg er dykket så langt ned, og så langt ind i motivet, glemmer jeg fuldstændig alt om dets mening.

Jacob Bonde-Hansen har produceret billederne og gjort det muligt, at de har fået en ekstra dimension ved at blive printet i stor format.

Faaborg-Midtfyn Ungdomsråd har arrangeret udstillingen.

Fernisering med musikalsk underholdning 30. maj klokken 16.