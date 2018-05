Forsvarsspilleren Andreas Christensen sluttede klubsæsonen med lidt af en skuffelse, da han på grund af en skade missede Chelseas FA Cup-finale mod Manchester United.

Nu er han rejst til Danmark for at møde ind i VM-truppen, og skaden er så meget i bedring, at han godt tør melde sig klar til VM og de forestående testkampe mod Sverige og Mexico.

- Jeg havde problemer med venstre del af lænden. Op til kampen håbede vi, at det ville blive bedre, så jeg i hvert fald kunne være på bænken, men det skete ikke, siger Andreas Christensen.

- Efterfølgende har jeg fået den behandling, som vi ved, virker. Jeg kan stadig mærke det en lille smule, men det er ikke noget, der hindrer mig i noget som helst. Jeg kan træne fuldt med.

Den høje forsvarsspiller kunne i det mindste glæde sig over, at Chelsea vandt pokalfinalen med 1-0.

- Jeg var ked af det, da det var sæsonens sidste kamp, der kunne redde det meste af sæsonen. Den var så betydningsfuld, og jeg havde spillet mange kampe i turneringen op til finalen. Det gjorde ondt.

- Men det var fedt at fejre sejren sammen med holdet. Nu fylder VM, og man glæder sig. Det er altid sjovt at være her i lejren, og humøret stiger frem mod VM, som vi går og venter på, siger Christensen.

Han er af landstræner Åge Hareide blevet rost for at kunne bruges på flere positioner.

I Chelsea optræder han i midten af tremandsforsvaret, men Hareide ser ham også som en spiller, der kan bruges på den defensive midtbane.

- Min rolle på landsholdet har ændret sig lidt i forhold til i starten af kvalifikationen, hvor jeg spillede næsten hver gang. Nu er det mere hist og pist.

- Men jeg kan fylde flere pladser ud, og det ser jeg ikke som en dårlig ting, for så er der en større chance for at spille.

- Jeg har min klart foretrukne position, hvor jeg føler, at jeg har min ekspertise, men det er Åges valg, lyder det fra den 22-årige forsvarsspiller.

Danmark spiller testkampe mod Sverige 2. juni og en uge efter mod Mexico. Danmarks VM indledes mod Peru 16. juni.