Faaborg-Midtfyn: Den Kulturelle Rygsæk og Øhavsmuseets snorkelformidling af det undersøiske landskab.

Det er to kulturelle projekter, der er i spil til Den Fynske Kulturpris 2018.

Medlemmerne i Kultur- og Lokalsamfundsudvalget har peget på de to projekter, der her i kommunen var i spil sammen med udstillingen "Jordforbindelser" på Faaborg Museum, totalteaterforestilling "TID - tør op efter dig, hvis du spilder" og AvernaX 2017.

- Det er fem fantastiske ting, så det var svært. Men vi var ikke i tvivl om, at Den Kulturelle Rygsæk skulle prøves af i det forum her, og så have vi en drøftelse om de andre fire og endte så ud med Øhavsmuseets projekt, siger formanden for udvalget, Anne Møllegaard Mortensen (DF).

Det er de fynske kommuner, som indstiller projekter i de enkelte kommuner til prisen. I Faaborg-Midtfyn kunne man indstille en eller to, og mens administrationen pegede på Den Kulturelle Rygsæk og AvernaX 2017, så var udvalget mere stemt for at bytte AvernaX 2017 ud med Øhavsmuseet - selv om den beslutning ikke var helt let, understreger formanden.

Det er nu op til en jury at nominere fem fynske projekter til prisen, og vinderen afsløres 16. november.

Sidste år blev Heartland Festival tildelt Den Fynske Kulturpris 2017 for at bryde rammerne for, hvad en festival kan byde på og for at skabe plads til både fest og fordybelse.