Skulpturer i Klimabyen Der er i alt tre forskellige keramiske kunstværker - lavet af henholdsvis Gunhild Rudjord, Per Ahlman og norske Magne Furuholmen - som får fast plads i Klimabyen.Alle værker har været en del af jubilæumsudstillingen "Store formater - kloge hænder", som kunne opleves på Clay fra oktober 2017 til april 2018 til ære for Tommerup Keramiske Værksted, der har eksisteret i 30 år. Per Ahlmans værk "Altings Tøven" er blevet placeret ved det nye vandanlæg, der er etableret ved Kongebrovej, mens Gunhild Rudjords værk "Krukke" kan ses i den anden ende af kirkegården med udsigt over Lillebælt. Magne Furuholmens værk "Rook Takes Bishop" består af to skulpturer, der skal have plads på hjørnet af Algade og Brogade ved Middelfart Kirke, når anlægsarbejdere fra Klimabyen en gang er færdig der.

- Når kunsten spiller en rolle i klimatilpasningen og i Klimabyen, så er det jo blandt andet, fordi vi med Klimabyen viser, at klimatilpasning og byforskønnelse kan og bør gå hånd i hånd, sagde Anni Tyrrestrup og påpegede, at klimasikringen sagtens kunne have været sket ved udelukkende at grave ned i jorden, men at man netop har tænkt i løsninger, der samtidig forskønner kommunen.

- Netop Vestre Kirkegård er et af kommunens flotteste steder. Derfor er det passende, at vi i dag indvier to smukke kunstværker, der fremover skal stå placeret i lige så smukke omgivelser. På den måde kommer både kunst og kirkegård til sin ret, sagde Tyrrestrup og påpegede, hvordan de to værker spiller sammen med Klimabyen i den vestlige del af Middelfart by og den klimasikring, der er fundet sted på kirkegården :

Spørgsmålene var mange til de to keramikere Gunhild Rudjord og Per Ahlman, da de fredag fik afsløret deres værker, som har fået fast plads på Vestre Kirkegård. Mere end 50 mennesker var mødt op for at tage del i afsløringen, hvor 1. viceborgmester Anni Tyrrestrup (løsgænger) startede ud med at byde velkommen .

På Vestre Kirkegård er der blandt anlagt en udsigtstrappe med dertilhørende vandbassin, ligesom der er skabt en vandvej ned gennem kirkegården, som nu forbinder de to værkers placering på kirkegården. Og det er også til store glæde for kirkens folk - heriblandt formanden for menighedsrådet, Bit Jensen:

- På mange kirkegårde rundt omkring i landet ser vi smukke anlæg, hvor prikken over i'et for eksempel kunne være en smuk skulptur, en engel, et kors eller et springvand. Og jeg har altid haft en drøm om, at vi også her på vores kirkegård kunne skabe noget, der var helt specielt for dette sted. Indtil for et par år siden var det kun en drøm, men så kom der en henvendelse til menighedsrådet fra Klimabyen som sendt fra himlen, sagde hun, men erkendte samtidig, at det har været til gene for visse:

- Det har været en meget lang proces og også lidt svært for de mennesker, der har deres gravsteder i umiddelbar nærhed af det område, hvor der skulle arbejdes. Men nu ser det heldigvis ud til, at alt er faldet på plads på bedste vis. At anlægget så kan prydes med to meget smukke kunstværker gør jo, at min gamle drøm til fulde er gået i opfyldelse - og at Vestre Kirkegård her i Middelfart er blevet en hel speciel og smuk kirkegård til glæde for såvel pårørende som andre, der vil nyde freden, stilheden og skønheden på dette sted, tilføjede Bit Jensen.