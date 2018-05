Rudkøbing: Sejladsen mellem Rudkøbing og Marstal kan være rykket tættere på inden for få dage. Et juridisk notat om det nødvendige færgeleje i Rudkøbing, der skal bruges til Ærøexpressen, er lige på trapperne. Det er lovet i denne uge, oplyser Langelands borgmester, Tonni Hansen (SF).

- Om det bliver fredag eller i weekenden ved jeg ikke, men det er på vej, siger han.

Kommunaldirektør Benny Balsgaard nævner, at han i givet fald vil anbefale en model, som går på, at Ærøexpressen lejer et areal på havnen i Rudkøbing og så selv forestår etableringen af lejet.

Ligesom i Marstal. Så [color=#ff0000]undgår man enhver risiko for at komme i konflikt med regler om offentlig støtte[/color]eller om at handle i strid med kommunalfuldmagten, påpeger kommunaldirektøren.

- Hvis juristerne er enige i denne model, så er det bare at gå i gang, fastslår Tonni Hansen, som har mulighed for at indkalde til et ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen med fire hverdages varsel.

- Hvis det giver mening at gøre det, fordi der er for længe til vores ordinære møde 11. juni, så gør jeg det naturligvis, siger Tonni Hansen.

Der har været kritik fremme af, at det går for langsomt, både fra Ulrik Kølle (V) og Kim Welcher (DF).

- Men første henvendelse til Langeland kom allerede i 2016. Da var flertallet et andet, kunne I ikke så bare have reageret dengang?

- Der var en anden model, som man talte om - en trekantssejlads Rudkøbing-Strynø-Marstal med Strynøfærgen, men der var bekymringer fra Strynø p.g.a. sikkerhed. Ærøexpressen er først blevet aktuel i år. Jeg hørte først om tankerne i forbindelse med valgkampen i efteråret 2017, siger Ulrik Kølle.

Også Kim Welcher afviser dette.

- Det er først i år, at man har fået de konkrete henvendelser. Der er så et selskab og 200 aktionærer bag, heraf 88 i Rudkøbing. Vi kunne for længst have trukket af og bl.a. fået lov at låne til at låne ni millioner i Kommunekredit til meget lav rente. Det er en investering, og skulle det gå galt efter to eller fem år, ville vi da have fået indtægter i den tid, siger han.

Men det er ikke sagens kerne, mener Tonni Hansen:

- Der har været flere juridiske modeller fremme, men Ærøexpressen har ikke været tilfreds, og så har vi undersøgt noget nyt. Det har vi så gjort. Og vi har hyret juridisk bistand udefra for at fremme processen.

I alt fem modeller har været eller bliver undersøgt.