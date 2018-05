Kloden rundt

USA: Et ægtepar i staten New York har lagt sag an mod deres 30-årige søn Michael. Han nægter at flytte ud af huset, og faderen og moren vil nu have en domstol til at fjerne ham. Det fremgår af en stævning, at sønnen ikke har betalt husleje eller deltager i det huslige arbejde. Han har tidligere modtaget fem breve fra forældrene, der erklærer ham uønsket i huset. Det har han ikke reageret på. Sønnen siger, at opsigelsesvarslerne fra forældrene ikke følger loven, så han bliver, hvor han er. Det bliver formentlig højesteret i New York, der kommer til at afgøre sagen. (ritzau)