Presset fra banderne er konstant, mener politikommissær Per Franch fra Fyns Politi, der savner anmeldelser fra socialt udsatte.

Han kan godt genkende varmestueleder Heinz Wolfs beskrivelse af, at byens socialt udsatte er under et hårdt pres fra bander.

- Det er også vores oplevelse, at der er pres på de socialt udsatte, siger politikommissær Per Franch fra Fyns Politi.

Men han deler ikke oplevelsen af, at de kriminelle grupperinger - for eksempel efter lukningen af Black Armys klubhus på Nyborgvej og de smidte rygmærker - har været i en form for dvale og nu igen eskalerer deres kriminalitet.

- Det er vores indtryk, at det har været meget permanent. At de ikke længere går med rygmærker betyder ikke, at de er stoppet med deres kriminelle aktiviteter, konstaterer han.

I har selv fortalt, at en del bandemedlemmer har været fængslet - har det slet ikke haft nogen betydning?

- Nogle kommer ud, andre kommer ind. Der er et konstant pres, og de udfylder hurtigt hullerne efter hinanden. Når vi for eksempel får lukket ét narkosalgssted, så åbner der et nyt næste dag, forklarer Per Franch.