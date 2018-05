Efter ni måneder i innovationsmiljøet i Odense hos Teknologisk Institut har iværksætterne i Purple Robotics lanceret sit unikke gribeværktøj til robotarme, som allerede har stor international interesse fra Indien til USA - selv om trioen bag først løftede sløret for produktet for to uger siden.

Det er kun ni måneder siden, de stiftede virksomheden, firmaet bor stadig i innovationsmiljøet hos Teknologisk Institut, og stifterne har kun lige løftet sløret for deres første produkt, som allerede fra fødsel ser ud til at blive en succes. Den spirende robotvirksomhed Purple Robotics har i hvert fald fået masser af opmærksomhed fra slutkunder og potentielle forhandlere på det internationale robotmarked, efter at den for bare 14 dage siden lancerede dens innovative gribeværktøj til robotarme. Purple Robotics Der er tale om en verdensnyhed, når Purple Robotics lancerer et nyt gribe-værktøj, PR10, til montering på Universal Robots' velkendte robotarme. Et innovativt værktøj med dobbelt-gribe funktion, der kan håndtere flere emner i én og samme operation og sænke produktionstiden for et givent emne med op til 50 procent. Værktøjet installeres ifølge virksomheden på under 30 minutter og minimerer dermed omstillingstiden mellem to produktioner.PR10 koster 32.000 kroner i vejl. udsalgspris og ventes at blive efterfulgt at flere produkter fra firmaet. Det første allerede i løbet af i år.



Robotgriberen er del af det univers, som Universal Robots har sat i verden under navnet UR+, hvor andre virksomheder kan byde ind med løsninger, som bogstavelig talt kan bruges med den fynske robotarm. I dag er der 77 produkter på hylden i UR+.



Firmaet flyttede 1. september ind i innovationsmiljøet hos Teknologisk Institut i Forskerparken, hvor Odense Robotics udviklingsmiljø er placeret.



Lasse Kieffer, som var den første ansatte hos Universal Robots tilbage i 2008, er stifter af firmaet. Hans to tidligere kollegaer fra Universal, Peter Nadolny Madsen og Henrik Tillitz Hansen, blev let overtalt til at træde med ind i den nye, unge virksomhed, da Kieffer henvendte sig sidste år. De to er medstiftere og medejere af Purple Robotics, men det er Lasse Kieffer, der er hovedaktionær og investoren bag firmaet.



Klik ind på Fyens.dk og se trioen præsentere deres griber på video. - Vi har været i fuld gang med at få lavet distributionskontrakten færdig, og vi har oplevet en meget stor interesse for at blive forhandler internationalt, siger stifter og hovedaktionær i Purple Robotics, Lasse Kieffer. Han er stifter, og har er ligesom de to øvrige medlemmer af trioen bag Purple Robotics langt fra novice udi robotter og særligt den robotarm, som deres nye griber er tiltænkt. Tilsammen har Kieffer og hans to medstiftere Peter Nadolny Madsen og Henrik Tillitz Hansen 18 års erfaring med fra storebror, Odenses første store robotsucces Universal Robots. Griberen er generisk og passer dermed til alle robotarme, men den er dog udviklet og bygget, så den passer i form og udtryk direkte på en UR-arm. Softwaren og koblingen (tilslutningen) er konstrueret, så den nye fynske griber er klar til brug en halv time efter, at kunden har åbnet pakken, lyder det fra trioen bag. Hør dem fortælle om griberen i videoen herunder.

Griber suger sig fast

Udviklet på ni måneder

1. september flyttede de ind i Odense Robotics iværksætterhus hos Teknologisk Institut og har på blot ni måneder udviklet, bygget og testet deres gribeværktøj, som forenklet sagt bruger vakuum og sugekopper til at flytte emner på op til 10 kilogram. - Vakuum er blevet brugt i mange år i industrirobotter, men det er altid med hjemmestrikkede løsninger. Det er aldrig blevet disrupted (udsat for en ny slags konkurrence, red.) og der findes ikke en griberløsning baseret på vakuum og sugekopper, som vores. Det er også derfor vi har optaget to patenter på den, siger Lasse Kieffer. Den første serie er allerede produceret, og de første PR10-gribere er på vej ud i verden til nogle af de første forhandlere, som nærmest står i kø for at blive del af forhandlernetværket. - Det går virkelig stærkt. Det er en ny ordre, jeg sidder med, siger salgsdirektør Kenneth B. Henriksen og peger på sin computerskærm. Han tiltrådte 1. maj men er ligesom trioen bag virksomheden ikke ny i branchen. Faktisk kommer han fra en lignende stilling hos en anden fynsk griberproducent nemlig On Robot, der ligesom Purple Robotics også har tråde tilbage til UR. On Robots stifter Bilge Jacob Christiansen var også med på udviklerholdet i UR i mange år, så de to virksomheder kender hinanden godt. Kenneth B. Henriksen blev ifølge Lasse Kieffer ansat på under otte minutter - eller den tid det tog at printe kontrakten ud og få den underskrevet, som stifteren siger. - Det var en gave for os. Kenneth dumpede ned fra himlen, for han har jo alle de rigtige kontakter og viden til at skalere virksomheden og få etableret et forhandlernetværk. Han skal dybset set gøre det samme, som han gjorde hos On Robot, siger han og understreger, at de to fynske gribere ikke kommer i karambolage med hinanden, selv om forhandlernetværket og mange af kontakter er de samme. - Det er to forskellige løsninger, så vi er ikke konkurrenter, siger han.

Stor international interesse