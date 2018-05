Da den hjemløse Nicolai Hansen besluttede sig for at vidne mod personer fra en af de kriminelle bander i Odense, fik det stor betydning. Ikke bare for ham, men også for et par fra den frivillige forening, der besluttede at hjælpe ham.

Som Isabella Mittelstein, medstifter af Projekt Husvild, kunne fortælle her i avisen, så måtte hun selv gå med overfaldsalarm, samtidig med at foreningen selv betalte for at gemme Nicolai Hansen forskellige steder i landet. Uden at der fulgte særlige midler med, da puljen til frivilligt socialt arbejde i 2018 blev uddelt.

Men sådan er det ikke mere. Nu har Odense Kommune nemlig åbnet for, at frivillige sociale organisationer kan søge penge, så det bliver muligt for dem at hjælpe socialt udsatte, der afpresses, udnyttes eller afstraffes fysisk af kriminelle bander.