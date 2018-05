- Det kommer til at gøre rigtig ondt, siger ældrerådsformand Bent Aage Rasmussen, efter at politikerne har besluttet at spare 16 millioner kroner på ældreområdet. Andre er lettede over, at hammeren trods alt ikke er faldet hårdere.

Svendborg: Ingen er ligefrem glade, mens en enkelt er direkte ærgerlig.

Sådan er reaktionerne på det budgetforlig, som med undtagelse af Enhedslisten blev vedtaget af alle partier og løsgængere i Svendborg Byråd torsdag aften.

Politikerne er blevet enige om at spare 69 millioner kroner, og Bent Aage Rasmussen, der er formand for Ældrerådet i Svendborg, er ikke glad.

- Det er igen de ældre, der må holde for, og det ærgrer mig, siger han.

Der skal spares 16 millioner kroner på ældreområdet, og formanden hæfter sig ved, at der i sparekataloget blev foreslået besparelser på 20 millioner.

- Det betyder, at de har taget næsten alle forslagene med. Det er trist, siger Bent Aage Rasmussen, der faktisk er overrasket over udfaldet.

- Jeg troede ikke, at de ville gå så hårdt til værks. Jeg synes, at vi har nået et rimeligt niveau, hvor vi kan behandle borgerne med den værdighed, de har krav på, og hvor arbejdsforholdene gennemgående er gode. Men det her kommer til at gøre ondt. Det kommer til at gøre rigtig ondt, siger han.

Ældrerådsformanden er desuden skuffet over, at Henrik Nielsen undervejs har udtalt, at ældreområdet får tilført en del penge udefra.

- Det gør det jo, fordi Folketinget har bestemt, at området skal løftes. Det er ikke ensbetydende med, at man så bare kan bruge pengene til at dække sig ind andre steder, siger han.

Når det så er sagt, anerkender Bent Aage Rasmussen, at der er tale om et bredt forlig.

- Det må vi respektere, men vi kan godt være utilfredse alligevel, siger han.