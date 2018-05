Ærø: Kommunens ansatte trives tilsyneladende relativt godt. Det er i hvert fald hvad en trivselsundersøgelse, kommunen i foråret gennemførte blandt samtlige ansatte, og som netop er blevet offentliggjort, viser.

- Vi har bedt kommunens ansatte om at svare på en lang række spørgsmål, der retter sig mod, hvor god man er til at samarbejde. Både på den enkelte arbejdsplads eller i det team, det kan være en børnehave, man er i, og så også bredere set, hvordan samarbejdet fungerer videre ud over afdelingerne, altså for eksempel andre af kommunens børnehaver end lige netop den, man selv arbejder i. Og så har vi gerne villet have et billede af, hvordan man har det med sin daglige leder, og hvordan man har det som en del af kommunen som helhed, forklarer kommunaldirektør ved Ærø Kommune Allan Krogh Filtenborg.

Trivselsundersøgelsen Undersøgelsen er blevet sendt ud til alle kommunens omkring 600 ansatte undtagen kommunaldirektør Allan Krogh Filtenborg selv.Der er kommet svar tilbage fra 450 svarende tll en svarprocent på 75.



Undersøgelsen er blevet udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.



Udsagnene, som de ansatte skulle give deres vurdering af, lyder blandt andet:



"I vores gruppe hjælper vi kolleger, der har for meget at lave."



"Vi er enige om de vigtigste mål med arbejdet på tværs af afdelingerne i organisationen."



"Vores nærmeste leder har stor forståelse for det arbejde, vi udfører."



"De ansatte bliver involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen."

Resultatet fra spørgeskemaundersøgelsen viser, at man generelt trives inden for de grupper eller afdelinger, man helt nært arbejder i. Undersøgelsen er pindet ud på kommunens fem hovedområder: "Børn og Unge", "Administration og Job- og Voksencenter", "Færgerne", "Teknik" og "Ældre og Sundhed", og inden for alle fem områder ligger den generelle trivsel et pænt stykke over de 70 procent, når de skal give deres vurdering af lige netop den gruppe, de selv arbejder i.

Knap så højt ligger trivselsprocenten, når de adspurgte kigger på, hvordan de har det med andre grupper eller afdelinger inden for deres eget område. Her ligger scoren generelt mellem fire og ti procentpoint under den første score.

- Det er et resultat, der ikke kommer bag på os. Man sidder jo ude i de enkelte afdelinger og beskæftiger sig med et helt konkret kerneopgave. Det kan være at levere den bedst mulige dagligdag til de børn, der er i den børnehave, man arbejder i, og så er det helt naturligt, at hvad de laver i en anden børnehave ikke har din store opmærksomhed, forklarer Allan Krogh Filtenborg.