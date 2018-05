Half a Sixpence, 1964

Grunden til, at John Cleese besluttede sig for at gå til prøve på den britiske Broadway-musical "Half a Sixpence" i New York, var, at hans venners reaktion unægteligt ville være ydmygelsen værd. Han forventede ikke at få rollen. Ikke desto mindre fik han den tilbudt på trods af sin manglende erfaring og sit fraværende danse- og sangtalent. Så måtte John Cleese for første gang danse for et publikum, men hvor hans skulle synge, blev han nødt til at mime.

Cleese har senere beskrevet oplevelsen som vidunderlig, men ubrugelig i professionel henseende.