Det bliver canadieren Jason Morgan, som overtager trænerposten i ishockeyklubben Aalborg Pirates. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Morgan kommer fra den ungarske klub DVTK Jegesmedvék.

Han tager over efter succestræneren Brandon Reid, der stoppede i klubben i april, kort efter at det var lykkedes Aalborg Pirates at sikre sig mesterskabet for første gang siden 1981.

Reid fortsætter i den tyske DEL-klub Krefeld Pinguine.

Det bliver derfor nogle store sko, Jason Morgan skal fylde.

- Jason er en ung og moderne træner, og vi har fået en gylden mulighed for at få en dygtig træner ind.

- Han kommer med trænererfaring fra den ungarske MOL liga, hvor han blev mester med DVTK Jegesmedvék i 2016, og har en flot karriere bag sig fra NHL, AHL og Europa, siger sportschef i Aalborg Pirates, Ronny Larsen.

41-årige Jason Morgan har tidligere spillet på højeste niveau i NHL for Los Angeles Kings fra 1995. Derudover har han spillet i Calgary Flames, Nashville Predators og Minnesota Wild.

I slutningen af karrieren kom han til Europa, hvor han spillede i Sverige, Østrig og Norge.